Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»

Президент США Джо Байден рассказал о способности «взорвать весь мир». Об этом он 30 ноября заявил в ходе экскурсии по предприятию CS Wind в Колорадо. Видеотрансляцию вела газета New York Post на YouTube-канале.

Когда американский лидер беседовал с рабочими, он указал на прибор в руках одного из сопровождающих мужчин.

«О, смотрите-ка, мой морской пехотинец носит нечто похожее — у него там код, чтобы взорвать мир», — сказал президент США.

Позже Байден уточнил, что имеет в виду ядерное оружие.

«Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — указали в издании.

Это не первый случай, когда Байден пугает и повергает окружающих в смятение. Так, спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон 26 октября заметил, что американский лидер устойчиво демонстрирует снижение когнитивных способностей.

Кроме того, 23 октября, президент США не сумел правильно воспользоваться бумажной подсказкой во время публичного выступления и прочитал вслух предназначенные лично для него пункты.

До этого, 1 октября, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден уже не в лучшей форме. Он отметил, что действующий президент «понятия не имеет, что говорит», из-за чего мир «ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо раньше».

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории Соединенных Штатов, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.