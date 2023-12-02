Politico допустила прекращение деятельности ХАМАС в Катаре

Администрация президента США Джо Байдена может потребовать от властей Катара расформировать радикальное движение ХАМАС после того, как завершится обмен заложниками в секторе Газа и Израиле. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По словам собеседников издания, в Америке рассматривают различные сценарии развития событий в отношении радикального движения после того, в секторе Газа будут решены первичные гуманитарные проблемы, а военная операция Израиля в Газе завершится.

По мнению экспертов, ХАМАС, вероятно, сменит постоянное место пребывания на Катар, в связи с чем Соединенным Штатам необходимо действовать превентивно и убедить власти арабской страны не дожидаться очередного витка вооруженной агрессии со стороны радикалов и прекратить поддержку ХАМАС уже в ближайшем будущем, пишет газета в материале от 29 ноября.

«Мы ясно дали понять, что после 7 октября с ХАМАС больше нельзя вести дела в обычном режиме. Это обсуждение, которое мы продолжим вести с партнерами в регионе», ― рассказал один из собеседников.

Тем не менее, подчеркнули собеседники, подобные требования могут лишь усложнить отношения между Катаром, Израилем и Соединенными Штатами. Дело в том, пишет Politico, что условия США могут быть оскорбительными для Катара, который слишком близок Ирану.

29 ноября агентство Reuters сообщило, что переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС продолжаются, обе стороны в нем заинтересованы. Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Катара и Египта.

За день до того премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ возобновит наземную операцию в секторе Газа после завершения нынешнего этапа возвращения заложников.

Также в этот день сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.