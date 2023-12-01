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Минфин США ввел новые санкции против граждан КНДР и одной организации

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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Восемь граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), проживающих за пределами страны, и северокорейская организация Kimsuky были внесены в санкционный список Соединенных Штатов. Об этом стало известно 30 ноября из заявления, опубликованного на сайте министерства финансов США.

Согласно заявлению управления по контролю за иностранными активами, санкции в отношении северокорейских граждан и организации введены из-за сбора данных и слежки, которые, в свою очередь, играют большую роль в развитии ядерной и других стратегических программ Северной Кореи. Соединенные Штаты наложили ограничения в координации с Южной Кореей, Японией и Австралией.

«Хотя Kimsuky в первую очередь занимается сбором разведывательных данных, ее кампании по кибершпионажу напрямую поддерживают стратегические и ядерные амбиции КНДР», ― сказано в сообщении.

Уточняется, санкции были введены против двоих граждан, которые проживают в Иране и сотрудничают с компанией Green Pine, выполняющей госзаказы для иранской оборонной промышленности.

Кроме того, в санкционном списке оказались двое граждан Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке. Они являются представителями Банка внешней торговли КНДР и Корейского объединенного банка развития.

Отмечается, что санкции были введены в ответ на запуск КНДР военного разведывательного спутника.

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Ранее, 21 ноября, КНДР подтвердила запуск на орбиту разведывательного спутника и назвала его успешным. Отмечалось, что новая космическая ракета-носитель «Чхоллима-1» вышла на запланированную орбиту полета и точно вывела спутник «Маллиген-1» на орбиту за 705 секунд. Помимо этого, власти КНДР планируют «в короткие сроки» запустить еще несколько спутников для улучшения возможностей получения разведданных.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.

28 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что спутник запечатлел снимки важнейших стратегических объектов Соединенных Штатов: в их число вошли Белый дом, Пентагон и военные базы США. Впоследствии Пентагон подтвердил эту информацию.

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