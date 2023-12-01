Не менее 10 человек обратились за помощью медиков на концерте рэпера Кишлака
По меньшей мере 10 человек обратились за медицинской помощью на концерте рэпера Кишлака в Москве, на котором присутствовало 7 тыс. человек. Об этом 1 декабря сообщил исполнитель в своем Telegram-канале.
«К сожалению, не все вели себя ответственно по отношению к самим себе и нам пришлось оказать квалифицированную первую помощь, по данным на текущий момент, 10 людям. Мы желаем им поскорее прийти в себя и впредь не относиться к себе так плохо», ― написал Кишлак.
На концерте, по словам исполнителя, присутствовало 7 тыс. человек, и организаторы сделали всё для обеспечения их комфорта и безопасности.
Однако очевидцы отметили, что причиной плохого самочувствия некоторых зрителей могло стать большое количество выпитого спиртного.
«Алкоголь и сигареты повлияли на произошедшее. Люди курили прямо в здании», ― рассказали «Известиям» девушки, присутствовавшие на концерте.
Кроме того, отметили собеседницы, в концертном зале была давка, и охранникам пришлось поднимать одного из зрителей и выносить из помещения.
В ноябре сообщалось, что два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик» в столичном Большом театре.
Тогда корреспондент «Известий» Олег Барышев сообщал, что почти 500 человек выстроились в очередь за браслетами, которые дают возможность купить билет на «Щелкунчика». Всего же браслетов было 400.