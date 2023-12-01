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Доцент Иванова-Швец рассказала о двойной выплате пенсий в декабре

Доцент Иванова-Швец: некоторые россияне получат январские выплаты пенсий в конце декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр_Казаков
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Пенсионеров ждет сразу две выплаты в декабре. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в пятницу, 1 декабря.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские выплаты в конце декабря», — рассказала она в интервью агентству «Прайм».

Так как с 1 января выплаты по инвалидности и по потере кормильца должны быть проиндексированы на 7,5%, перед Новым годом неработающие пенсионеры, попадающие под эти категории, получат увеличенный размер пенсии.

«Поскольку с 1 января увеличивается размер прожиточного минимума, соответственно, эта категория пенсионеров получит выплаты, проиндексированные на размер индексации прожиточного минимума для конкретного региона», — также отметила Иванова-Швец.

В любом случае, как подчеркнула эксперт, размер выплат не будет меньше 13 290 рублей — официально установленного федерального прожиточного минимума для пенсионера.

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Ранее, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Госдума обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

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