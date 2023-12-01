Эксперты оценили вероятность начала войны между Венесуэлой и Гайаной

Отношения Венесуэлы и Гайаны накаляются из-за спора за территорию, богатую природными ресурсами. В преддверии референдума, который 3 декабря проведет Каракас, эксперты оценивают вероятность того, что Венесуэла решит применить силу для включения территории Гайана-Эссекибо в свой состав.

Для президента Венесуэлы Николаса Мадуро вопрос проведения консультативного референдума — возможность заручиться поддержкой избирателей накануне потенциальных президентских выборов в 2024 году.

Приоритетом для Венесуэлы будет возможность решения вопроса дипломатическим путем. Это следует в том числе из одного из вопросов, выдвинутых на референдум, — «Согласны ли вы с тем, что Женевское соглашение 1966 года является единственным юридическим инструментом, способным достичь практического и действенного решения территориального конфликта между Венесуэлой и Гайаной насчет территории Гайана-Эссекибо?».

На разрешении конфликта путем дипломатических переговоров настаивает Бразилия. На своей странице в соцсетях президент Лула да Силва написал, что провести несколько часов за столом переговоров лучше, чем открыть стрельбу по невиновным.

Тем не менее риск эскалации существует в первую очередь из-за стремления Гайаны разместить на своей территории иностранных солдат, считает гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. Венесуэла может посчитать провокацией намерение ввести в Гайану на постоянной основе (или хотя бы на длительное время), к примеру, американские войска или установить военную базу на спорной территории.

В случае прямого столкновения армии Венесуэлы с Гайаной (без участия третьих стран) конфликт может разрешиться за несколько дней, считают эксперты. Армия Гайаны насчитывает порядка 3,5 тыс. солдат. В то же время армия Венесуэлы считается одной из самых сильных на южноамериканском континенте и насчитывает 123 тыс. бойцов.

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Мыслить территориями: начнется ли война между Венесуэлой и Гайаной