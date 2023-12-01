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Экс-глава Центра подготовки спортсменов РФ получил семь лет за растрату

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Суд признал бывшего директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова и еще пятерых спортивных функционеров виновными в растрате 26 млн рублей бюджетных средств при трудоустройстве «мертвых душ», узнали «Известия» и поговорили с экспертами о резонансном в спортивной сфере уголовном деле.

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Кравцова приговорили к семи годам лишения свободы, остальные же получили условные сроки — от двух до четырех лет. В числе осужденных — бывший замминистра спорта РФ Геннадий Алешин.

Из обвинительного заключения следует, что с 2010 по 2017 год Кравцов назначил на должности аналитиков научной группы Центра подготовки шесть человек. Еще одна вакансия была закрыта в тренерском составе. Следователи пришли к выводу, что трудоустроенные фактически не работали, но получали зарплату и премии. Также в сумму ущерба, составившего 26 млн рублей, правоохранительные органы включили стоимость авиабилетов, налоги, сборы и командировочные отсутствующих работников.

Адвокат Кравцова Вадим Мясников настаивал: даже если бы факт фиктивного трудоустройства и был, его нельзя квалифицировать как растрату — здесь больше подошла бы более мягкая статья о злоупотреблении полномочиями.

Это не первое судебное разбирательство за последние годы в отношении известных спортивных функционеров. Но уголовные дела о «мертвых душах» именно в спортивной сфере довольно редки, считает адвокат Александр Орлов.

«Дела о фиктивном трудоустройстве в основном относятся к государственным учреждениям, начиная от образовательных и заканчивая подведомственными организациями. Есть даже специальный термин «подснежники», ― заявил Орлов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заочный сбор: экс-глава Центра подготовки российских спортсменов получил 7 лет

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