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Губернатор Логвиненко заявил об увеличении площади пожара на рынке «Темерник»

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 3 тыс. кв. м
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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На текущий момент площадь пожара на рынке «Темерник» увеличилась до 3 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

«Площадь пожара в настоящее время составляет 3 тыс. кв. м. Пожару присвоен третий ранг. О пострадавших информации нет», — написал он.

Также он уточнил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Пожарным помогают три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей.

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О пожаре на рынке в Ростове-на-Дону стало известно ранее 30 ноября — загорелись вещевые павильоны.

Корреспондент «Известий» Борис Карягин побывал на месте событий и показал, какая обстановка вокруг горящего рынка. На кадрах видно, как люди пытаются вынести максимально возможное количество товара со своих точек, чтобы минимизировать материальный ущерб.

Позже стало известно, что площадь пожара возросла до 4 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания были привлечены 113 человек и 33 единицы техники.

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