Врач рассказал о доступности неврологических препаратов в связи с санкциями
В России нет недостатка в препаратах для лечения неврологических заболеваний, несмотря на санкции. Об этом заявил в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.
«У всех зарубежных лекарств есть отечественные аналоги. Какого-то недостатка по лекарственным препаратам для лечения неврологических заболеваний мы не испытываем, — отметил Николай Шамалов.
Ранее сообщалось, что правительство РФ продлило упрощенный порядок регистрации противовирусных препаратов до 2025 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении кабмина РФ от 7 ноября, опубликованном 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Шамалова «Известиям» в пятницу, 1 декабря, в 10:00
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