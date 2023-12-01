«Известия» пообщались с прибывшими в Чечню беженцами из Газы

В Россию прибыло уже несколько сотен палестинских беженцев — их принимают, в частности, Чечня, Дагестан, Татарстан, Калужская и Челябинская области, Краснодарский край. Беженцы приезжали небольшими партиями с конца ноября, сейчас их в России уже свыше пятисот человек, подсчитали «Известия».

В основном — это семьи с детьми, у которых уже есть российское гражданство, есть и граждане Палестины. «Известия» побывали в одном из пунктов размещения — детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры Шалинского района Чечни, куда прибыл 51 человек.

15-летний Фатхи Халес через переводчика рассказал «Известиям», что на его родине в Газе «не осталось ничего, что нужно для жизни человека — ни света, ни воды, ни наших домов».

«Были только частые, неожиданные удары ракетами. Обычно бомбили ночью, мы с родителями были в более безопасном месте, но слышали взрывы. Когда мы прибыли в Рафах, то пересекли границу Египта как беженцы, подав необходимые документы. В Москве нас очень тепло встретили чеченцы, мы благодарны им за это», — поделился он подробностями пережитого.

Беженец Юсеф Диб в разговоре с «Известиями» улыбался: смерть, которая, по его выражению, больше месяца летала над головой, теперь оставила его семью в покое. Юсеф прибыл в Чечню с женой и двумя детьми после того, как его дом в Газе, а также дома его родственников, где он укрывался с семьей, разбомбили.

По его словам, в отличие от многих ему повезло — из Газы выпускают только тех, кто имеет иностранное либо двойное гражданство. Остальные выехать не могут. Сам Юсеф не мог выехать из сектора около месяца, но в итоге помогли сотрудники МЧС. В Палестине у него остались родители, друзья, сестры и братья.

«Слава Аллаху, что мы теперь в Чечне. Чеченцы близкий нам народ, мужественный и сильный, он много страдал и сейчас переживает второе рождение. И для нас приезд сюда — это второе рождение», — сказал он.

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