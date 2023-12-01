Синоптики спрогнозировали слабый снег и гололедицу в Москве 1 декабря

Облачность, небольшой снег, местами умеренный, гололедица и до –5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в первый день зимы, 1 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса. Ночью ожидается до –9.

В Московской области прогнозируют –7…–2 градуса, ночью температура может упасть до –15.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

27 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в Москве ожидаются резкие перепады температур. В первых числах декабря метеоролог пообещал «вполне зимнюю погоду».