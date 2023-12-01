CBS News узнала работе детей на плантациях шоколадной корпорации в Гане

Компания Mars, производящая M&Ms и Snickers, использует какао, которое собирают пятилетние дети в Гане, говорится в материале телеканала CBS News. Журналисты обнаружили, что дети в возрасте 5 лет используют мачете почти такого же размера, как сами, для работы на плантациях какао.

«Мы обнаружили, что на каждой из ферм работают дети, несмотря на обещание компании внедрить системы для искоренения детского труда в своей цепочке поставок к 2025 году», — говорится в материале, опубликованном 29 ноября.

Неназванный источник сообщил о нарушении компанией обещания создать систему по искоренению детского труда в своей цепочке поставок к 2025 году на небольших натуральных фермах в Африке. На каждой из ферм, которые посетила съемочная команда, работали дети, порой едва достигшие пятилетнего возраста.

CBS News также посетила склад какао в Гане. Сотрудник склада сообщил, что детский труд является незаконным, но гарантировать, что обрабатываемое на предприятии какао было произведено без его применения, невозможно.

Ранее, 26 июля, в ресторанах McDonald’s в США выявили нарушения закона о детском труде. Как говорится в заявлении ведомства, федеральное расследование выявило нарушения в 16 филиалах McDonald’s, которые касаются 83 несовершеннолетних.