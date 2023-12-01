Число фейковых сайтов Google выросло за полгода в два раза

Число поддельных сайтов, маскирующихся под сервисы Google, увеличилось более чем в два раза, рассказали «Известиям» в компании ГК «Солар». Если в мае было 615 таких ресурсов, то в октябре — уже 1400.

Это связано с тем, что как раз в мае нынешнего года корпорация заявила о намерении с 1 декабря начать удаление неактивных профилей пользователей, пояснила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз компании Solar AURA Диана Селехина.

«Действительно, количество сайтов, мимикрирующих под сервисы Google значительно увеличилось с мая нынешнего года. Злоумышленники активно подстраиваются под любую информационную повестку, и это как раз тот самый случай», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По сути, все полгода злоумышленники активно готовили «инфраструктуру», которую начнут применять после 1 декабря, играя на опасениях людей потерять доступ к сервисам Google, отметил специалист.

В качестве другого популярного метода выманивания аккаунтов мошенники будут применять фейковые Telegram-боты, якобы помогающие восстановить доступ к сервисам американской компании, уверены специалисты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 1 декабря, в 10:00

Портальный отчет: число фейковых сайтов Google выросло в два раза