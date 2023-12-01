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Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировано

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Открытое горение на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать, о чем ночью 1 декабря сообщило региональное управление МЧС.

Ранее начальник ведомства Владимир Завер заявил, что при пожаре на рынке пострадавших не зафиксировано.

«Пострадавших в данном случае нет. <…> Сил и средств на ликвидацию достаточно, реагируем по повышенному рангу, привлечены все силы ростовского гарнизона», — цитирует Завера ТАСС.

Причины возгорания остаются неизвестными, их установят соответствующие органы.

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Ранее, 30 ноября, сообщалось, что площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м. Для борьбы с огнем на помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, а также аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей. Кроме того, в МВД по Ростовской области сообщили о выделении нарядов полиции для оцепления территории.

Перед этим в региональном управлении МЧС писали, что тушение пожара осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

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