Чижов заявил о готовности РФ ответной мерой ограничить передвижение дипломатов ЕС

Россия готова ограничить передвижение дипломатов от Евросоюза, если Брюссель пойдет на такой шаг в отношении наших специалистов, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший постпред РФ при ЕС (2005–2022 годы) Владимир Чижов.

В СМИ недавно появилась информация, что Чехия в рамках 12-го пакета санкций выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Прага хочет, чтобы они получали визы и виды на жительство, которые позволяют перемещаться только внутри страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.

По словам Владимира Чижова, если ЕС примет такие меры, то это станет нарушением внутренней шенгенской системы.

«Причем они не смогут это проконтролировать, потому что физически границ внутри Шенгена нет. Если они где-то в последнее время и появились, то это скорее исключение. Тех дипломатов, которые работают в наших двусторонних посольствах в странах Евросоюза, конечно, могут ограничить пребыванием только в одной стране. Что касается постпредства при ЕС, которым я руководил, это будет сделать сложнее», — сказал он.

Впрочем, Москва может ответить введением подобных действий в отношении постпредства ЕС в РФ. По его словам, Россия на недружественные шаги готова быстро реагировать зеркальным способом.

«Но, разумеется, принцип паритета никто не отменял. Представительство ЕС в России довольно большое. Сейчас оно сопоставимо по размеру с нашим. Они окажутся в аналогичной ситуации», — уточнил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владимира Чижова «Известиям»:

«Представительство ЕС в России окажется в аналогичной ситуации»