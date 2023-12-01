Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Мир
Венгрия выступила против ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС
Общество
Запертую в подвале при ремонте труб собаку спасли в Омске
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Общество
Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем седьмой группы заключенных
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Обязательную проверку документов в Закарпатье ввели 1 декабря
Мир
Армия Израиля сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников
Происшествия
Лошадь погибла от удара током в центре Москвы
Сюжет:

Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем седьмой группы заключенных

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

30 палестинских заложников освобождены Израилем в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Al-Jazeera.

Это последовало за тем, как в течение дня в Газе были освобождены восемь израильских пленников.

«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», ― сказано в сообщении.

В число освобожденных вошли 22 женщины и восемь детей.

Решение об освобождении палестинцев связано с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, который состоялся накануне. Тогда на пресс-конференции Блинкен заявил, что со стороны Израиля необходимо сперва гарантировать безопасность мирным жителям анклава и только потом возобновлять военные действия.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Также 30 ноября к прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023