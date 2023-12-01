Al Jazeera сообщил об освобождении Израилем седьмой группы заключенных

30 палестинских заложников освобождены Израилем в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе. Об этом 30 ноября сообщил телеканал Al-Jazeera.

Это последовало за тем, как в течение дня в Газе были освобождены восемь израильских пленников.

«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», ― сказано в сообщении.

В число освобожденных вошли 22 женщины и восемь детей.

Решение об освобождении палестинцев связано с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, который состоялся накануне. Тогда на пресс-конференции Блинкен заявил, что со стороны Израиля необходимо сперва гарантировать безопасность мирным жителям анклава и только потом возобновлять военные действия.

Также 30 ноября к прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.