Глава МИД Венгрии не назвал точных сроков вступления Швеции в НАТО

Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО зависит от решения парламента, а не правительства Венгрии. Об этом заявил «Известиям» глава МИД страны Петер Сийярто.

«Я не могу дать вам должный ответ на этот вопрос, потому что это не зависит ни от меня, ни от правительства. Кабмин уже передал предложение на рассмотрение парламенту, и теперь это решать ему», — сказал он в ответ на вопрос, одобрит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО до конца года.

По его словам, члены парламента Венгрии устали от критики ее демократической системы со стороны Стокгольма.

«Я не вижу со стороны Швеции каких-либо заверений в том, что они уважают венгерскую демократию», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям»:

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