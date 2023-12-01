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Глава МИД Венгрии не назвал точных сроков вступления Швеции в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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Одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО зависит от решения парламента, а не правительства Венгрии. Об этом заявил «Известиям» глава МИД страны Петер Сийярто.

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«Я не могу дать вам должный ответ на этот вопрос, потому что это не зависит ни от меня, ни от правительства. Кабмин уже передал предложение на рассмотрение парламенту, и теперь это решать ему», — сказал он в ответ на вопрос, одобрит ли Венгрия вступление Швеции в НАТО до конца года.

По его словам, члены парламента Венгрии устали от критики ее демократической системы со стороны Стокгольма.

«Я не вижу со стороны Швеции каких-либо заверений в том, что они уважают венгерскую демократию», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Петера Сийярто «Известиям»:

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