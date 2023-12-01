Сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев умер от инфаркта

На 62-м году жизни умер сенатор России от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним, — шок… ужасная трагедия», — написал глава региона.

Владимир Лебедев родился 23 апреля 1962 года в Гродненской области Белоруссии. Работал в Горьковском областном комитете ВЛКСМ. В начале 1990-х годов — в многопрофильном молодежном концерне «АМК» (Акционерный молодежный концерн).

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл – Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5».

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области.