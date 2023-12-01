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Kyodo: Зеленского тревожит выпадение Украины из «фокуса внимания»

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за сниженного интереса к российско-украинскому конфликту из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом украинский лидер сообщил 30 ноября в интервью японскому информагентству Kyodo.

«В связи с ситуацией в Палестине у мирового сообщества ситуация на Украине «выпала из фокуса», ― приводит агентство слова украинского президента.

Кроме того, во время беседы Зеленский вновь заявил, что Киев не планирует садиться с Москвой за стол переговоров, пока Россия не выведет войска с территории Украины. Он отметил, что предложения западных стран пойти на условия РФ ― это то же самое, что «отрезать руку и отдать ее другому».

Вместе с тем Зеленский выразил надежду на проведение четвертой конференции по мирному плану, а также на успешный исход международного саммита по восстановлению Украины, который состоится в Токио в феврале 2024 года.

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Ранее, 10 ноября, Владимир Зеленский выразил опасения, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть из-за нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. Как отметил Зеленский, это будет иметь последствия, однако он не пояснил эту свою мысль. При этом украинский президент указал, что, «если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России». Вместе с тем Зеленский выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США.

11 ноября обозреватели немецкого журнала Spiegel заявили, что теперь манипуляции украинского президента Владимира Зеленского не действуют на Запад, поэтому Украина остается без союзников, которые способны обеспечивать ее.

В конце ноября сообщалось, что Зеленский призвал ускорить возведение оборонительных сооружений в связи с ситуацией на фронте и из-за опасений возможного нового наступления России. 27 ноября газета The Wall Street Journal сообщила: ряд западных чиновников опасается, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой.

Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирных переговоров между Киевом и Москвой не было и не могло быть. По мнению Подоляка, Россия при помощи спецоперации якобы обеспечит себе доминирующее положение на Европейском континенте.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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