Запертую в подвале при ремонте труб собаку спасли в Омске

Бездомная собака оказалась запертой в подвале в Омске. Животное оказалось там во время проведения работ по замене отопительных труб, когда двери были открыты. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале в четверг, 30 ноября.

Инцидент произошел на улице Моторной, в доме № 11.

«Спешу сообщить, что животное вызволено из внезапного плена», — сообщил Шелест.

Он добавил, что бригада тепловой компании, которая занималась заменой труб, проверит помещение на наличие других животных, прежде чем продолжать работу.

«Ни одно живое существо не пострадает. Этот вопрос находится на моем личном контроле», — успокоил горожан мэр.

Ранее, 23 октября, сообщалось, что спасатели пришли на помощь немецкой овчарке, провалившейся в свежевырытую траншею в Ягуле. Тело пса сдавливали стенки траншеи, и он задыхался. Прибывшие на место спасатели вырыли подкоп, с помощью веревки достали собаку и передали владельцу.