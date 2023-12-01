Обязательную проверку документов в Закарпатье ввели 1 декабря

В Закарпатской области Украины ввели проверку документов всех местных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации региона в четверг, 30 ноября.

«Совет обороны области принял решение ввести проверку документов лиц на территории Закарпатской области. Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 декабря 2023 года, до завершения военного положения на Украине», — сказано в материале.

Сообщается также, что назначены коменданты районов и городов региона, которые будут ответственны за досмотр документов и обязаны назначать уполномоченных лиц для этой задачи.

Такая деятельность будет проводиться в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением кабинета министров Украины (КМУ) от 29 декабря 2021 года № 1456.

Ранее, 29 ноября, 86-летней женщине с медицинским образованием, проживающей в Днепре (ранее Днепропетровск) на Украине, выписали повестку о явке в военкомат. Пенсионерка приехала в Днепр из Артемовска (укр. название — Бахмут) в марте 2022 года и оформила временную регистрацию по месту жительства.

Днем ранее украинец сбежал из территориального центра комплектации (ТЦК), после того как его мобилизовали. На опубликованном видео мужчина пролез через поврежденную решетку на окне второго этажа ТЦК, а потом спустился вниз. Едва оказавшись на земле, он бросился бежать, но за ним последовал человек в военной форме.

В августе член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он прокомментировал слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.