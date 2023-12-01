Армия Израиля сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 30 ноября, сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников.

«Некоторое время назад представители Красного Креста передали Египту шестерых освобожденных израильских заложников. Они направляются в Израиль», — сказано в сообщении.

Там пояснили, что сотрудники службы безопасности проверят личности освобожденных, кроме того, семьи заложников будут проинформированы о месте их нахождения.

Заложники направляются в Израиль через Египет на КПП «Керем-Шалом».

Ранее, 29 ноября, боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.