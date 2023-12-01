Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций

Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал указ об учреждении ООО «Холдинг ВВСС» в рамках контрсанкций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, в холдинг перейдут доли в уставном капитале аэропорта Пулково. Так, например, полный пакет долей кипрской компании в уставном капитале авиапредприятия «Воздушные ворота Северной столицы» передается в собственность «Холдинга ВВСС».

Известно, что уставной капитал новой компании составит 169 млрд рублей, при этом правительство России не будет выступать в роли учредителя «Холдинга ВВСС».

Соответствующее решение принято в связи с «угрозой национальным интересам и экономической безопасности» для России и недружественными действиями США и «примкнувших к ним иностранных государств» и международных организаций, говорится в указе.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин сообщил изданию «Коммерсантъ», что немецкий холдинг Fraport AG, владеющий 25% в управляющей компании аэропорта Пулково, до конца текущего года планирует продать свою долю, несмотря на то, что холдинг до 2025 года не сможет реализовать свою часть бизнеса.

Отмечалось, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» в 2010 году получила права на управление аэропортом Санкт-Петербурга до 2040 года.

В число акционеров управляющей компании Пулково входили такие организации, как российский банк ВТБ, немецкий холдинг Fraport, инвестфонд Катара QIA и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok.