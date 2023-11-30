Блинкен назвал продление гуманитарной паузы в Газе главной задачей США

Вашингтон считает своей главной задачей относительно палестино-израильского конфликта продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конaеренции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль, трансляцию которой вел C-SPAN 30 ноября.

«Мы не прекратим работу до тех пор, пока не вернем всех заложников домой со своими семьями и близкими», — цитирует его Times of Israel.

Госсекретарь добавил, что в последнее время количество гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, значительно выросло.

Он подчеркнул, что со стороны Израиля необходимо сперва гарантировать безопасность мирным жителям анклава и только потом возобновлять военные действия. Большие потери среди мирного населения и насильственное перемещение жителей, имевшие место на севере Газы, не должны повториться на юге анклава.

«То, как Израиль защищает себя, имеет значение. Как я сказал премьер-министру, важны намерения, но также важны и результаты», — резюмировал госсекретарь США.

Ранее в тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, Израиль имеет право действовать против палестинского движения ХАМАС и даже обязан делать это.

Тогда же к полному прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.