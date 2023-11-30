Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
Гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил об уходе с поста
Происшествия
Около 200 человек эвакуировали из технопарка на юго-западе Москвы
Мир
Лавров и главы МИД Северной Македонии и Мальты обсудили в Скопье диалог в ОБСЕ
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Общество
Путин подписал указ об учреждении «Холдинга ВВСС» в рамках контрсанкций
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Байден пошутил перед рабочими о своей способности «взорвать весь мир»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 4 тыс. кв. м
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили в Скопье взаимодействие в ОБСЕ
Мир
Армия Израиля сообщила об освобождении ХАМАС еще шестерых заложников
Происшествия
Лошадь погибла от удара током в центре Москвы
Сюжет:

Блинкен назвал продление гуманитарной паузы в Газе главной задачей США

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон считает своей главной задачей относительно палестино-израильского конфликта продление гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конaеренции в Тель-Авиве по итогам своего визита в Израиль, трансляцию которой вел C-SPAN 30 ноября.

«Мы не прекратим работу до тех пор, пока не вернем всех заложников домой со своими семьями и близкими», — цитирует его Times of Israel.

Госсекретарь добавил, что в последнее время количество гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, значительно выросло.

Он подчеркнул, что со стороны Израиля необходимо сперва гарантировать безопасность мирным жителям анклава и только потом возобновлять военные действия. Большие потери среди мирного населения и насильственное перемещение жителей, имевшие место на севере Газы, не должны повториться на юге анклава.

«То, как Израиль защищает себя, имеет значение. Как я сказал премьер-министру, важны намерения, но также важны и результаты», — резюмировал госсекретарь США.

«Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека»
Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан — об обмене российских граждан, целях ЦАХАЛ и конфликтах между палестинскими партиями

Ранее в тот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что правительство США продолжит оказывать военную помощь Израилю после завершения гуманитарных пауз в секторе Газа. По его словам, Израиль имеет право действовать против палестинского движения ХАМАС и даже обязан делать это.

Тогда же к полному прекращению огня и укреплению действующего в секторе Газа перемирия призвал на встрече с Блинкеном президент Палестины Махмуд Аббас. Также он указал на важность увеличения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и подчеркнул недопустимость насильственного перемещения палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023