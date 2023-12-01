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В ДНР сообщили об обстреле Донецка новым типом ракет JROF HEF

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк ракетами нового типа JROF HEF из Словакии
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Фото: t.me/DNR_SCKK
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) подвергли Калининский район Донецка обстрелу с применением нового типа ракет JROF HEF. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале 30 ноября.

«Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка. Применив новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9,1 тыс. шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенных в Словакии и переданных Украине странами, входящими в блок НАТО», — сказано в сообщении.

По информации представительства ДНР, есть как минимум одна пострадавшая. Женщина 1957 года рождения, проживавшая в доме по улице Красина, 15 «а», куда был нанесен один из ударов, получила ранение.

Помимо этого, разрушения зафиксированы еще в трех домах на улице Творческая. Сообщается, что пострадали строения под номерами 14, 17 и 18.

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении
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Ранее в тот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о ранении трех жителей города в результате обстрела со стороны Украины. Все они пострадали в Буденновском районе. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК писало о запуске девяти снарядов калибра НАТО (155 мм) с 18:55 до 19:55 по Куйбышевскому району города.

Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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