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В Донецке сообщили о пострадавшем в результате обстрела ВСУ мужчине

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Фото: РИА Новости
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Мужчина получил ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Буденновском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Помимо него от ударов украинских боевиков пострадали еще два мирных жителя.

«В Буденновском районе ранен мужчина 1971 г. р., в Калининском — женщина 1957 г. р., в Кировском — мужчина 1964 г. р», — говорится в сообщении градоначальника в Telegram-канале.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о запуске 9 снарядов калибра НАТО (155 мм) с 18:55 до 19:55 по Куйбышевскому району города.

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Ранее в этот день сообщалось, что в результате обстрела Буденновского района один из снарядов попал в частный жилой дом, здание загорелось, его хозяйку госпитализировали. Последствия удара показали «Известия».

До этого, 28 ноября, «Известия» показали кадры последствий обстрела Куйбышевского района города. В жилых домах выбило стекла и обрушились части фундамента. Кулемзин сообщил, что в результате обстрела были ранены мужчины 1953, 1999, 2000 годов рождения и женщина 1956 года рождения.

Украинские боевики систематически обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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