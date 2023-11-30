Суд обратил в доход государства имущество экс-полковника МВД Захарченко

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры г. Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, прокурорами было установлено, что незаконные доходы Захарченко и других ответчиков использовались для приобретения ювелирных изделий и дорогостоящих наручных часов. Кроме того, на эти деньги совершались сделки по покупке объектов недвижимости.

В пресс-службе добавили, что в ходе судебных заседаний ответчиками так и не были представлены сведения, которые могли бы подтвердить приобретение имущества на законные доходы.

«Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в законную силу», — заключили в прокуратуре.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Он занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Во время следственных мероприятий у него и у его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость.

По версии следствия, Захарченко с 2007 по 2016 год систематически получал взятки от организованной группы. Он был обвинен в получении взяток и превышении должностных полномочий. 17 мая 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 млн рублей.

В декабре 2022 года прокуратура Москвы обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества Захарченко на сумму более 50 млн рублей. 26 октября суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в передаче взятки Захарченко. В настоящее время осужденный находится в международном розыске.