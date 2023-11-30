Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ
Мир
В ООН назвали Киссинджера обладавшим большим влиянием дипломатом
Происшествия
Около 200 человек эвакуировали из технопарка на юго-западе Москвы
Мир
Лавров и главы МИД Северной Македонии и Мальты обсудили в Скопье диалог в ОБСЕ
Спорт
Гаджимагомедов и Чикунова выиграли Национальную спортивную премию
Мир
В Белом доме признали сложность поддержки Украины в 2024 году
Мир
Байден пошутил перед рабочими о своей способности «взорвать весь мир»
Происшествия
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону возросла до 1,5 тыс. кв. м
Мир
США продолжат поддержку Израиля после гуманитарных пауз в Газе
Экономика
Россия продлит сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года
Мир
Bloomberg сообщило об ущербе европейских агрофирм из-за украинского сахара
Мир
Лавров и глава МИД Казахстана обсудили в Скопье взаимодействие в ОБСЕ
Политика
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Мир
В Киеве во второй раз за неделю ветер порвал самый большой флаг Украины

Суд обратил в доход государства имущество экс-полковника МВД Захарченко

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления на сумму свыше 50 млн рублей. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры г. Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, прокурорами было установлено, что незаконные доходы Захарченко и других ответчиков использовались для приобретения ювелирных изделий и дорогостоящих наручных часов. Кроме того, на эти деньги совершались сделки по покупке объектов недвижимости.

В пресс-службе добавили, что в ходе судебных заседаний ответчиками так и не были представлены сведения, которые могли бы подтвердить приобретение имущества на законные доходы.

«Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в законную силу», — заключили в прокуратуре.

Всем женам по серьгам: что известно о новом «ювелирном» деле Захарченко
Прокуратура хочет через суд изъять у родственников экс-полковника МВД квартиры, часы и драгоценности на 50 млн рублей

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года. Он занимал пост замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД. Во время следственных мероприятий у него и у его родственников были обнаружены деньги в различной валюте на сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость.

По версии следствия, Захарченко с 2007 по 2016 год систематически получал взятки от организованной группы. Он был обвинен в получении взяток и превышении должностных полномочий. 17 мая 2022 года Захарченко был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 млн рублей.

В декабре 2022 года прокуратура Москвы обратилась в Никулинский районный суд с исковым заявлением об изъятии в доход государства имущества Захарченко на сумму более 50 млн рублей. 26 октября суд заочно приговорил к девяти годам колонии экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество в передаче взятки Захарченко. В настоящее время осужденный находится в международном розыске.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023