Лавров и главы МИД Северной Македонии и Мальты обсудили в Скопье диалог в ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министрами иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и главой министерства иностранных и европейских дел и торговли Мальты, будущим председателем объединения Ианом Борчем состояние дел в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на полях саммита в Скопье. Об этом 30 ноября сообщил сайт российского МИДа.
«С российской стороны подчеркнуто, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.
В ходе саммита государства – члены ОБСЕ достигли консенсуса о назначении Мальты председателем организации в 2024 году. Борч, в свою очередь, сообщил, что нынешний председатель ОБСЕ ранее просил его взять на себя эту роль на следующий год. Он сообщил, что вступит в должность 1 декабря.
Ранее, 28 ноября, в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.