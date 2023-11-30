Wildberries опровергла информацию о повышении платы за обратную доставку

Онлайн-ритейлер Wildberries опроверг информацию о повышении платы за обратную доставку. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба компании.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о росте стоимости возврата в Wildberries до 1 тыс. рублей при заказе товара по цене до 2 тыс. рублей.

В компании отметили, что для клиентов действуют ранее установленные условия.

«Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — сказано в заявлении, которое приводит ТАСС.

Так, для 94% товаров, по которым есть платный возврат, стоимость обратной доставки не превышает 100 рублей, уточнил онлайн-ритейлер.

До этого, 24 ноября, полиция организовала проверку документов у сотрудников сортировочного центра на складе Wildberries в Электростали. Сообщалось, что в связи с этим на ряде участков логистического центра могут возникнуть перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.