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Лавров и глава МИД Казахстана обсудили в Скопье взаимодействие в ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра — глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили взаимодействие двух стран в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье. Об этом 30 ноября сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

На полях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ стороны также обсудили перспективы партнерства.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Республику Казахстан 9 ноября, а также развитие взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в ОБСЕ и на других международных площадках», — говорится в сообщении.

Встреча министров иностранных дел ОБСЕ проходит в Скопье 30 ноября и 1 декабря. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

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В начале ноября Путин посетил Казахстан с официальным визитом для переговоров с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

В ходе визита президент РФ заявил, что Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким. Он выразил надежду на то, что страны смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.

Позднее, 17 ноября, министр информации и общественного развития Аида Балаева на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявила, что регулярный культурный взаимообмен России и Казахстана способствует сближению народов.

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