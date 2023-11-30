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Праздник «Алые паруса» стал лидером голосования на сайте «Достижения.РФ»

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Фото: пресс-служба Пятого канала
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Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге победил в голосовании среди достижений регионов на сайте «Достижения.РФ».

Легендарный выпускной набрал 2 308 980 голосов. Всего в онлайн-голосовании участвовали 10 млн человек, выбиравших лучших среди 89 проектов из разных регионов России.

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В 2023 году праздник «Алые паруса» стартовал 24 июня. Церемонию открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он сказал, что в эту ночь самая «романтичная набережная, самая красивая площадь» города принадлежит выпускникам и только им.

Ведущими «Алых парусов» стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Они приветствовали выпускников на Дворцовой площади, после чего дали слово ребятам, чтобы те могли во всеуслышание поблагодарить своих учителей за поддержку в школьные годы.

Фестиваль завершился проходом брига «Россия» с алыми парусами по Неве и грандиозным салютом.

Ежегодный праздник «Алые паруса» является обладателем ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитной карточкой Санкт-Петербурга. Первый раз фестиваль выпускников в Ленинграде состоялся в 1968-м, но спустя несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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