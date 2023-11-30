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Первый участок дороги Калуга - Серпухов отремонтировали в Калужской области

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В Калужской области завершили ремонт первого участка дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов, расположенный в Ферзиковском районе. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

«Проводился ремонт сразу на двух участках автомобильной дороги Калуга – Ферзиково – Таруса – Серпухов общей протяженностью почти 40 км. Сегодня приемочной комиссией введен в эксплуатацию первый участок дороги, протяженностью 20,109 км», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», подрядчик уложил два слоя асфальта, укрепил обочины, обустроил 25 съездов, привел в порядок три водопропускные трубы. Также на отремонтированной дороге смонтировано 19 новых остановок общественного транспорта, более 500 м ограждений и 92 дорожных знака.

На втором участке уже завершена укладка первого слоя дорожного покрытия. Оставшиеся работы будут проводиться уже в 2024 году, полностью закончить их планируется к сентябрю.

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