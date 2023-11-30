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Медведев прокомментировал отмену президентских выборов на Украине

Медведев: выборы для Зеленского являются бесславным концом
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Выборы являются бесславным концом для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение 30 ноября выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Ведь пока идет конфликт до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские. И, наоборот, выборы для них — бесславный конец», — написал он.

Медведев объяснил, что выборы могут быть опасными для Зеленского появлением конкурентов из-за его провального «контрнаступления» и вскрытием случаев запредельного воровства. Кроме того, по его мнению, западные страны также могут начать «раскладывать яйца в разные корзины», когда украинскому лидеру хочется распоряжаться всеми финансами единолично.

«Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни «президента» у такой «Украины» не будет, ни «Украины» у такого «президента», — резюмировал Медведев.

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Ранее в этот день депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» заявил, что таким образом Зеленский официально при помощи депутатов закрепил существующее положение вещей, то есть до конца он сохранит свою власть.

Также в этот день бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя отмену выборов, заявил, что Украина находится на грани капитуляции, а президент страны Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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