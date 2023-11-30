Суд вынес приговор жительнице Верхневолжья за убийство сожителя

Суд в Тверской области вынес приговор 37-летней жительнице города Лихославля за убийство ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Лихославльского районного суда.

«Подсудимая совместно с сожителем находились в гостях у знакомого, где совместно распивали спиртное. В процессе между сожителем и подсудимой начался конфликт, который перерос в конфликт между знакомым и сожителем, в ходе которого они стали наносить друг другу удары», — говорится в сообщении.

Женщина нашла в квартире нож и ударила им своего сожителя в грудь и спину. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Через двое суток осужденная и хозяин квартиры переместили труп в коридор, вымыли пол и вызвали сотрудников полиции, пишут «Тверские ведомости».

Свою вину жительница Верхневолжья признала полностью. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.