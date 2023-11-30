Новую двухполосную дорогу построят в микрорайоне Заря в Пензе

В Пензе определили подрядчика на строительство новой дороги в микрорайоне Заря. Об этом сообщил начальник городского управления капстроительства Вадим Астафьев.

Первый этап строительства планируется реализовать к осени 2024 года. В его рамках будет проложена дорога вдоль новых четырех домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, и второго участка, где в дальнейшем появятся еще четыре новых дома и школа.

«В связи с возведением в микрорайоне школы на 1100 мест приняли решение, что к образовательному объекту и расположенным вблизи домам нужен проезд. Дорога будет иметь две полосы движения с асфальтовым покрытием шириной 3–3,5 м каждая», — рассказал Астафьев.

Протяженность участка первого этапа составит 1,9 км при общей протяженности объекта 2,7 км, уточняет ИА «Пенза-Пресс». Вдоль дороги обустроят тротуары и систему освещения. Строительство начнется весной 2024 года.