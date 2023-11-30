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Что известно о нападении на людей в Норильске. Главное

Жертвами норильского маньяка стали три человека
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Фото: соцсети
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В Норильске сразу несколько человек за день пострадали в результате нападения неизвестного с ножом. Первые два сообщения поступили в ночь на 30 ноября. Позднее в региональном управлении МВД сообщили о третьем инциденте. Что известно о серии нападений к этому часу, в материале «Известий».

Жертвами норильского маньяка стали три человека

Ранее в соцсетях начали распространять информацию, что в норильском районе Талнах произошли нападения на людей. По словам очевидцев, неизвестный набрасывается на прохожих со спины и наносит им удары ножом.

Первой от рук преступника пострадала 65-летняя пенсионерка Гюльзар. Позднее неизвестный напал на 45-летнего жителя Норильска Игоря. Пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями. Примечательно, что никто из них не смог запомнить внешность злоумышленника.

О спасении одного из раненых рассказала 14-летняя школьница Ксения. По ее словам, она возвращалась домой с занятий по танцам и услышала мужской голос, который звал на помощь. Подойдя поближе девочка увидела лежащего на земле мужчину, истекающего кровью. Она выполнила просьбу пострадавшего — вызвала ему скорую помощь.

Позднее стало известно о третьем нападении. Неизвестный напал на 63-летнего пенсионера по имени Рамил. Он был госпитализирован с множественными ушибами и раной головы. По данным источника «Известий», нападение произошло в подъезде жилого дома на улице Новая.

К поиску преступника подключились все службы города

Информацию о нападениях подтвердили в управлении МВД по Красноярскому краю. В правоохранительных органах сообщили, что на поиски преступника были направлены все наружные наряды патрульно-постовой (ППС) и дорожно-постовой служб (ДПС).

Там добавили, что также просматриваются записи с видеокамер на улицах города и устанавливаются очевидцы.

Ситуацию взял на контроль начальник отдела МВД Норильска.

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Подозреваемого в нападениях в Норильске задержали

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники норильской полиции задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Обнаружили 31-летнего мужчину на месте последнего преступления, где он напал на соседа.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты ножи, а также одежда, в которой тот, предположительно, был в момент нападения. Кроме того, оперативники обнаружили в квартире топор с надписью «Средство от головной боли», книги по магии и много других странных предметов.

В ближайшее время подозреваемого допросят следователи. По факту нападений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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