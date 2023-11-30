Жителю Ульяновска вынесли приговор за гибель женщины-пешехода в пьяном ДТП

Суд в Ульяновске вынес приговор 23-летнему автомобилисту, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, насмерть сбил женщину и скрылся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел 3 июня 2023 года на проспекте Ульяновском. Установлено, что 23-летний водитель Honda Civic сбил женщину, которая пересекала дорогу, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных множественных травм скончалась.

Суд признал автомобилиста виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии-поселения и лишения водительских прав на последующие два с половиной года, пишет ulpravda.ru.

Отмечается, что у погибшей женщины осталась несовершеннолетняя дочь и супруг. В их пользу с осужденного должны взыскать 700 тыс. рублей.