Журналистка «Известий» стала лауреатом Всероссийского конкурса от СРО «МиР»

Журналистка «Известий» Роза Алмакунова стала лауреатом конкурса «Микрофинансирование и Развитие» в номинации «Финансовое просвещение. Федеральные СМИ». Соответствующее сообщение было размещено 30 ноября в Telegram-канале саморегулируемой организации (СРО) «Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (МиР).

«От лица СРО «МиР» и всех членов мы поздравляем лауреатов конкурса «Микрофинансирование и Развитие» среди журналистов и публицистов — авторов публикаций в СМИ на тему развития микрофинансирования в России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в конкурсе также принимали участие специалисты по коммуникациям и представители микрофинансовых организаций.

Конкурс лучших публикаций в СМИ по теме «Микрофинансирование и Развитие» проводится СРО «МиР» ежегодно с 2013 года. Его целью является оценка вклада журналистов в достоверное информирование общества о текущем состоянии, регуляторных изменениях, происходящих на рынке, а также в обеспечении защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение их финансовой грамотности.