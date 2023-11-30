Власти Нидерландов отменили проект по размещению 1,5 тыс. украинских беженцев

Нидерланды отменили проект по размещению от 500 до 1,5 тыс. украинских беженцев в муниципалитете Пурмеренд. Об этом 30 ноября сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Нам сказали, что представленное нами экономическое обоснование проекта не финансируется правительством. Это делает непрактичным размещение приемной такого размера в Пурмер-Зюйд-Зюйде или где-либо еще в нашем муниципалитете», — отметили в муниципалитете.

В рамках проекта беженцы могли размещаться на территории муниципалитета от десяти до пятнадцати лет в нескольких сотнях временно построенных домах. Однако против данной инициативы выступили местные жители, которые и сами сталкиваются с жилищными проблемами.

Ранее, 25 октября, в Нидерландах призвали начать диалог о возвращении 100 тыс. находящихся в стране украинцев на родину, причем делать это нужно как можно скорее. Как отметил посол Нидерландов на Украине Йеннес де Молза, за начало диалога по возвращению украинцев выступают во всей Европе на самом высоком уровне.

До этого, 2 октября, центр по работе с беженцами в нидерландском городе Утрехт оказался парализован из-за большого потока переселенцев, приехавших с Украины. Местные власти были обеспокоены сложившейся обстановкой. В стоместном пункте размещения для беженцев насчитывалось по меньшей мере 200 украинцев.

Европейские страны начали размещать на своих территориях украинских граждан после того, как 24 февраля 2022 года Россия объявила о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.