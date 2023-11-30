Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков в Брянской области
В Дубровском районе Брянской области в результате столкновения двух грузовиков погиб молодой мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла в ночь на 30 ноября на 220-м км автодороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, 28-летний водитель «КамАЗа» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик — «МАЗ» с прицепом, двигавшийся впереди.
В результате столкновения водитель первого большегруза получил различные травмы. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался, пишет NASHBRYANSK.RU.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
27 ноября на 177-м км трассы Самара – граница Республики Казахстан в Оренбуржье легковой автомобиль Toyota Estima врезался в стоящий на правой полосе большегруз Volvo. Погибла женщина, еще два человека пострадали.