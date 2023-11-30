В Молдавии мошенники стали использовать образ президента Санду

В Молдавии появился новый вид онлайн-мошенничества с использованием образов первых лиц государства, в том числе президента страны Майи Санду. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщается в Telegram-канале полиции республики.

«Мошенники создают различные фейковые профили и делятся поддельными видео с государственными чиновниками, а также с представителями банковских учреждений», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что преступники используют имидж государства, призывая регистрироваться по подозрительным ссылкам и инвестировать в мошеннические схемы якобы для получения дивидендов. Полиция Молдавии добавляет, что происходящее — преступные действия, направленные на вымогательство денежных средств и мошенничество.

Также гражданам страны рекомендуется игнорировать сообщения сомнительного содержания, не переходить по неизвестным ссылкам и сообщать о мошенничестве в полицию.

Также, 29 ноября, эксперты по кибербезопасности рассказали о новой схеме мошенников со взломом «Госуслуг». В мессенджерах злоумышленники рассылают жителям России сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего могут получить удаленный доступ устройству к личному кабинету человека. В Минцифры подчеркнули, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не звонят и не присылают сообщения без заявки гражданина.

Ранее, 26 ноября, в Москве пенсионерка отдала мошенникам более 10,7 млн рублей. Мошенники, представившись работниками банка и правоохранительных органов, убеждали женщину, что злоумышленники пытаются получить ее сбережения по доверенности.