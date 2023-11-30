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Умер сенатор от правительства Нижегородской области

Губернатор: умер сенатор Лебедев от правительства Нижегородской области Лебедев
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… ужасная трагедия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Никитин рассказал, что недавно встречался с Лебедевым и обсуждал планы. Губернатор выразил соболезнования родным и близким политика.

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Лебедев родился в 1962 году в Гродненской области Белоруссии. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «радиоинженер», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Институт развития бизнеса.

С 1997 года Лебедев занимал руководящие должности в компаниях «Лукойл-Нижний Новгород» и «Нижновэнерго». В 2004-м он стал заместителем председателя правительства Кировской области, затем с 2005 по 2007 год руководил ОАО «Территориальная генерирующая компания №5».

В 2009 году Лебедев вернулся в Нижний Новгород на должность заместителя губернатор области по вопросам ЖКХ и энергетики. Через три года он был назначен на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии России, а затем с апреля 2013 года по октябрь 2014-го возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

В сентябре 2014 года Лебедев стал членом Совета Федерации от правительства Нижегородской области, его полномочия истекали в 2028 году. В верхней палате парламента Лебедев занимал должность первого заместителя председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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