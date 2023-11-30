ЕК представил план налога на прибыль с замороженных активов РФ

Европейская комиссия (ЕК) 12 декабря представит план использования налога на прибыль с замороженных активов России. Об этом 30 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты ЕК оценивают, что под налогообложение могут попасть доходы от реинвестирования €200 млрд российских активов. По данным на ноябрь 2023 года, суммарная прибыль от них составляет €3 млрд. Планируется, что налоги с нее будут переданы в фонд поддержки Украины.

План налогообложения уточняет несколько вопросов, которые высказали некоторые члены Европейского союза (ЕС). В частности, будет поднята проблема пересечения с национальными налогами и сборами, а также размер доли, которая будет передана Киеву.

Планируется, что 12 декабря предложенный план будет утвержден Еврокомиссией, что позволит вынести его на обсуждение на саммите Евросоюза 14–15 декабря в Брюсселе.

Ранее, 9 ноября, Bloomberg сообщило об опасениях в Евросоюзе по поводу ускорения использования активов РФ. По данным издания, ключевые страны ЕС заявили ЕК, что они «выступают за более постепенный подход».

За день до этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов России за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

8 ноября директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям», что конфискация активов России за рубежом может вызвать эффект волны недоверия со стороны развивающихся рынков по отношению к Евросоюзу и США, в том числе может привести к резкому росту вывода активов между странами при росте геополитического противостояния ведущих мировых экономик, добавил он.

Ранее, 6 ноября, газета Politico сообщила о проблемах, с которыми страны Евросоюза столкнулись при планировании использования замороженных в Европе для восстановления Украины активов РФ. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург, которые хотели бы избежать финансовых и юридических рисков.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.