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В РГГУ прокомментировали принятую радой Украины декларацию о запрете выборов

Гузенкова: декларация о запрете выборов на Украине призвана отвлечь внимание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Принятая Верховной радой Украины декларация о недопустимости проведения выборов в стране во время военного положения является пробным шагом, чтобы посмотреть на реакцию Запада. Об этом «Известиям» 30 ноября заявила доктор исторических наук, профессор РГГУ Тамара Гузенкова.

«С моей точки зрения, это некий пробный шаг. Это еще не законодательная инициатива, это некая декларация, которая, демонстрирует общее настроение парламентариев, а по сути дела, законодателей, но не имеет нормотворческих законодательных последствий. И мне кажется, что таким образом украинский парламент предпринял пробный шаг посмотреть, а как на это отреагирует так называемое международное сообщество», — считает Гузенкова.

Она подчеркнула, что внутренняя политика Украины на сегодняшний день носит несамостоятельный характер и находится под сильным влиянием и сильным давлением Вашингтона. По словам Гузенковой, не стоит забывать и о сложнейшей экономической, социальной и демографической ситуации, которая развернулась сейчас в стране.

«С моей точки зрения, эта декларация и вообще весь шум, который поднимается вокруг этого события, — это очередная попытка отвлечь внимание и потенциальных избирателей, и собственной общественности от того, что на самом деле с ними происходит», — резюмировал политолог.

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Ранее в четверг депутаты Верховной рады Украины подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения. По сведениям, которые приводит издание «Страна.ua», украинские власти рассчитывают, что декларация может стать «дополнительной помехой при осуществлении сценария «выборы до окончания конфликта».

В начале ноября Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов президента Украины будет несвоевременным мероприятием. Он также призвал всех сосредоточиться на вопросах обороны и работать в единстве. При этом ранее он отмечал, что готов баллотироваться на второй срок.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако в случае поддержки парламентом соответствующих законодательных изменений выборы возможны.

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