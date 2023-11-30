В ЦАХАЛ сообщили о возвращении двух заложников из сектора Газа в Израиль

Двух заложников, освобожденных из плена радикального движения ХАМАС, доставили в Израиль. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Двое освобожденных заложников в настоящее время находятся на территории Израиля и направляются на базу Хацерим», — сообщило ведомство в Telegram.

Сначала заложники были переданы представителям Международного комитета Красного Креста (МККК), после чего они попали в расположение спецназа ЦАХАЛ и сил разведки возле заграждения безопасности сектора Газа.

В то же время, ХАМАС в своем Telegram сообщило, что до конца дня из израильских тюрем выйдут 30 палестинских заключенных, в том числе восемь женщин и 22 подростка. Это будет седьмая группа заключенных, освобожденных властями Израиля.

Накануне агентство Reuters сообщило, что переговоры о продлении перемирия между Израилем и ХАМАС продолжаются, обе стороны в нем заинтересованы. Кроме того, продолжаются контакты с посредниками из Катара и Египта.

В тот же день боевое крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» заявило об освобождении двух российских заложников в ответ на просьбу руководства РФ. Ими оказались 50-летняя Елена Труфанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили освобождение двух женщин.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.