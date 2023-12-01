Представлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий декабря

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил декабрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. Первое место заняла вакансия Java Senior разработчика с зарплатой до 450 тыс. рублей. Результатами аналитики сервиса поделились с «Известиями» 1 декабря.

Среди обязанностей Java Senior разработчика в «Сбере» в Москве: разработка backend-компонентов и элементов системы на основе утвержденного дизайна, багфиксинг, ревью кода, написание unit, UI-тестов, сопровождение и мониторинг реализованных сервисов. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт коммерческой разработки в команде от четырех лет, навык написания SQL-запросов, разработки rest-api, желание тестировать свой код, опыт работы с Jira/Confluence, а также знать основы баз данных.

От 350 тыс. рублей предлагают менеджеру по продажам автозапчастей в Московской области. Работник займется обработкой заказов клиентов (подбор запасных частей по каталогам, формирование заказа, отгрузка), звонками по действующей клиентской базе, а также ведением документооборота по продажам автозапчастей. В требованиях к кандидату работодатель указал наличие профильного опыта продаж автозапчастей для грузового или коммерческого транспорта, а также навык работы с электронными каталогами и программами по подбору запчастей.

В Московской области требуется шлифовщик по металлу с зарплатой до 320 тыс. рублей. Сотруднику предстоит выполнять шлифовку на станке по обработке деталей из ситалла и феррита. Главные требования к соискателю: опыт работы в данной специальности, а также умение пользоваться стандартными средствами измерения (штангенциркуль, микрометр). Работодатель предоставляет жилье и спецодежду, а также компенсирует проезд на вахту.

От 250 тыс. рублей предлагают бригадиру швей в Москве. Сотрудник будет заниматься организацией работы швей, выполнением плановых показателей и межоперационным контролем. Работодатель готов рассмотреть кандидата с опытом работы не менее трех лет в текстильном сегменте, имеющего опыт работы с командой швей, умеющего распределять операции по сотрудникам, а также с опытом скоростного шитья. Вакансия подразумевает график 6/1.

В Красноярке требуется врач-стоматолог с зарплатой до 250 тыс. рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо быть ответственным, трудолюбивым, уметь заполнять медицинскую документацию на компьютере и читать компьютерные томограммы. Приветствуется опыт работы в монокулярах. Высшее образование и сертификат по специальности обязательны, а опыт работы не имеет значения. Работодатель обещает сменный график работы.

В рейтинг также попали следующие вакансии: ведущий аналитик DWH с зарплатой до 245 тыс. рублей (Санкт-Петербург), разработчик 1С:ERP с зарплатой до 200 тыс. рублей (Новосибирск), маляр-отделочник с доходом до 150 тыс. рублей (Казань), оториноларинголог, которому готовы платить до 150 тыс. рублей в Ростове-на-Дону, а также фотограф в Екатеринбурге с зарплатой до 120 тыс. рублей.

8 ноября сообщалось, что почти каждый второй россиянин (48%) оценивает свой профессиональный уровень на пять баллов из пяти. При этом 34% респондентов ставят себе четыре балла, а 13% — три балла. 3% участников исследования признались, что оценивают себя на два балла, а 2% — на один балл из пяти. Среди тех, кто поставил себе оценки в один и два балла, главными аргументами стали нехватка опыта и небольшой стаж в профессии.