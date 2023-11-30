До 61 мм осадков выпадет в Псковской области в декабре
В декабре в Псковской области ожидаются частые осадки с высокой температурой воздуха. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.
Согласно прогнозам, погодные условия будут определять южные периферии атлантических циклонов. Среднемесячная температура составит от –2,4 до –3,3 градуса. За декабрь выпадет от 39 до 61 мм осадков.
Дневные температуры будут составлять до +4 градусов, по ночам ожидается до –5 градусов. При этом в отдельные дни второй и третьей декад месяца возможны непродолжительные волны холода с понижением температуры до –11 градусов.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни осадки и похолодание ожидаются в Липецкой области. Регион окажется в тыловой части циклона.