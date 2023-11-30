Заболеваемость ОРВИ выросла на 13% за неделю в Тамбовской области

За минувшую неделю в Тамбовской области почти 4,4 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Уровень заболеваемости вырос на 13%.

По данным Роспотребнадзора, на 10 тыс. населения приходится 44 случая инфекции. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». На взрослых приходится 41% заболеваемости. Преимущественно случаи болезни обусловлены вирусами негриппозной этиологии.

В медицинских учреждениях продолжается вакцинация граждан против гриппа. Прививки сделали больше 449,5 тыс. человек, в том числе 139,9 тыс. детей.

В конце ноября первые случаи гриппа зарегистрировали в Хабаровском крае. Вакцинацию от заболевания прошли свыше 561 тыс. человек.