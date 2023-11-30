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Правительство утвердило правила маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 апреля 2024 года в России начнется поэтапный ввод обязательной маркировки икры осетровых и лососевых видов рыб. Подписано постановление, утверждающее правила такой маркировки, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства РФ.

На первом этапе — с 1 апреля — производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе — с 1 мая — производители обязаны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы «Честный знак».

В настоящее время маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023-го и продлится до 31 марта следующего года.

Поэтапное введение системы маркировки началось в стране в 2016 году. Уникальный цифровой код, наносимый на товар при маркировке, позволяет покупателю убедиться, что перед ним легально произведенный качественный продукт, и дает возможность проследить весь путь товара.

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22 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. За девять месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. Тогда же в службе отметили, что прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

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