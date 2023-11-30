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Пьяная жительница Новоорска случайно убила дочь во сне

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Жительницу Новоорского района Оренбургской области признали виновной в смерти по неосторожности своей малолетней дочери. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает пресс-служба районного суда.

Трагедия произошла в июне текущего года в одной из квартир Новоорска, пишет РИА «Оренбуржье». Женщина, будучи пьяной, решила уложить спать свою малолетнюю дочь рядом с собой. Она легла на спину на диване и положила на себя ребенка, обхватив его за туловище. Во сне женщина перекрыла девочке доступ к кислороду из-за чего та погибла.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает «Урал56.Ру». Ее признали виновной с учетом смягчающих обстоятельств: раскаяние и способствование расследованию. Были в деле и обстоятельства отягчающие: преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на один год.

Позднее тюремное заключение заменили на принудительные работы на срок один год с удержанием в доход государства 10 % из зарплаты, с отбыванием наказания в исправительном центре уголовно-исполнительной системы России.

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